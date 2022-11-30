ПАРИЖ, 30 ноя — ПРАЙМ. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду. Россия предложит новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

"Новая строка в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — мастерство и культура изготовления багета", — говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.

В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления французского багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала трех кандидатов на заявку: парижские крыши, праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии и багет. Предпочтение было отдано последнему.

Багет можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно французы покупают около 12 миллионов багетов. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком багетов в резиденцию французского президента — Елисейский дворец.