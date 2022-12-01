МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоит ли заранее покупать икру к праздникам и как правильно ее хранить, в беседе с радио Sputnik рассказала научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Макарова. Вывоз красной икры авиапассажирами с Камчатки ограничили

По ее словам, в ГОСТах приведены температуры для безопасного хранения различных видов икры, в основном это минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов.

"Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности", — предупредила Макарова.

Если в вашем холодильнике нет специального отсека, где можно устанавливать температуру самостоятельно, то, как считает эксперт, лучше не рисковать и не покупать икру заранее.

Узнать же, испорчена икра или нет, по словам Макаровой, можно, прежде всего, взглянув на срок хранения на банке, а если банка уже открыта, пришедшую в негодность икру можно узнать по запаху, слизи и горьковатому привкусу.

"Первое — это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков — прогоркание", — объяснила эксперт.