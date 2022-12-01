МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Новогоднюю премию лучше использовать для формирования защитной подушки накоплений – положить на депозит или вложиться в консервативные биржевые инструменты для защиты в условиях финансовой неопределенности, есть еще вариант — погасить долги, в том числе по ипотеке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

"Россияне, как правило, стараются потратить годовую премию на досрочное или частично-досрочное погашение кредитов и раздачу долгов. Традиционно это считается хорошей приметой — встречать Новый год без задолженностей и финансовых проблем", — отмечают эксперты МТС банка.

Поэтому, если появились свободные деньги, стоит закрыть старые долги и уменьшить кредитную нагрузку, считают они. "Это позволит почувствовать себя молодцом и в долгосрочной перспективе принесет выгоду. Например, годовой бонус смог покрыть 3-4 платежа по вашему кредиту, а значит, и итоговая переплата банку будет меньше", — рекомендуют эксперты.

"Годовые бонусы можно использовать для формирования защитной подушки накоплений, которая необходима в условиях высокой неопределенности. Такие средства лучше не инвестировать в волатильные инструменты, цена на которые может резко измениться", — считает стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров.

Если у вас нет кредитов или есть ипотека с льготной процентной ставкой, которая значительно ниже уровня текущей инфляции (12,6% на октябрь 2022-го), стоит присмотреться к сберегательной модели поведения — положить годовую премию на вклад, предлагают в МТС банке.

ЗАРАБОТАТЬ НА 13-Й ЗАРПЛАТЕ

Помимо вклада эксперты предлагают рассмотреть консервативные инструменты, например, облигации и осторожно относиться к покупке акций, которые подходят для склонных к высокому риску игроков.

По мнению экспертов ВТБ, консервативным инвесторам подойдут ликвидные ОФЗ со сроком обращения 1-2 года с доходностью 7,5-8% годовых. В корпоративном сегменте долгового рынка можно рассмотреть качественных заемщиков первого эшелона, доходность бондов у которых имеет премию 80-100 б.п. к ОФЗ. Важно обращать внимание на новые корпоративные облигации надежных заемщиков, где также есть премия при первичном размещении — при таком подходе кредитный и процентный риски минимизированы.

Макаров также считает, что инвесторам в зависимости от их аппетита к риску стоит рассмотреть возможность вложений в защитные корпоративные облигации. Для этих целей могут подойти бумаги из подборки корпоративные облигации со средним уровнем риска от SberCIB Investment Research: это, например, облигации "Русала", СУЭК и ТМК, которые могут дать доходность около 10% годовых.

"В инвестициях важно использовать принцип диверсификации по валютам. В этом хорошо помогут так называемые "замещающие" облигаций, которые размещаются внутри страны в обмен на евробонды российских заемщиков в иностранной валюте. Эти облигации выпускаются в российском праве и по ним нет рисков блокировок, расчеты по бумагам проходят в рублях по курсу ЦБ РФ. При этом доходности "замещающих" облигаций от хорошо известных российских компаний довольно привлекательные – 6-8% годовых в долларах, евро и фунтах", — рассказывают аналитики ВТБ.

РИСКОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

"Скоро начнется период выплаты годовых бонусов и 13-й зарплаты тем, кто хорошо трудился в течение года. Маловероятно, что основная часть выплат пойдет на фондовый рынок. Это обусловлено высокими рисками, на которые население страны не готово идти. Разумеется, будут участники рынка, которые проинвестируют основную часть бонусов, однако это люди, род деятельности которых связан непосредственно с фондовым рынком", — говорит аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Он уточняет, что таким образом, покупать акции стоит только на длительный срок (минимум от одного года-двух лет), что является невозможным для многих. А вот вложения в валюту эксперт считает привлекательными, так как делает ставку на ослабление рубля в первой половине года.

Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин также считает покупку валютных активов привлекательной.

"Инфляция будет оставаться повышенной в следующем году, а курс национальной валюты ослабнет. Поэтому стоит инвестировать в инструменты с защитой от инфляции и валютные инструменты без инфраструктурных рисков (например, в облигации в юанях или замещающие облигации эмитентов российских облигаций)", — говорит он.

Впрочем, эксперты МТС банка уверены, что операции с покупкой и продажей валюты сейчас крайне рискованны.

"Банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов, а ЦБ до 9 марта 2023 года продлил ограничения на снятие валюты. Если вы не занимаетесь экспортом, не являетесь профессиональным игроком на рынке ценных бумаг, то с валютой лучше не рисковать. Рубль — по-прежнему надежная валюта, если вы живете в России и получаете зарплату в рублях", — говорят они.