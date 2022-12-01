МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Необходимо расширять каналы связи между Москвой и Вашингтоном, заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси. Об этом пишут "Известия". Кандидат на пост посла США призвала к отказу от экспорта российского урана

"Я думаю, что мы должны продолжать спрашивать, выяснять и смотреть, где и как мы можем расширить каналы связи. Я намерена продолжать заниматься этим вопросом с целью выяснить, что это может дать", — отметила Трейси.

Вместе с тем она подчеркнула, что в ее бытность заместителем посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи. Россия, по ее словам, избегала многих встреч с представителями Соединенных Штатов.