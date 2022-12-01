В США призывали расширять каналы связи между Москвой и Вашингтоном
Кандидат в послы США Трейси: мы должны выяснять, где мы можем расширять каналы связи с Москвой
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Необходимо расширять каналы связи между Москвой и Вашингтоном, заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США кандидат на пост американского посла в России Линн Трейси. Об этом пишут "Известия".
"Я думаю, что мы должны продолжать спрашивать, выяснять и смотреть, где и как мы можем расширить каналы связи. Я намерена продолжать заниматься этим вопросом с целью выяснить, что это может дать", — отметила Трейси.
Вместе с тем она подчеркнула, что в ее бытность заместителем посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи. Россия, по ее словам, избегала многих встреч с представителями Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/society/20221201/839014712.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.