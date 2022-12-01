МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому Министерство юстиции должно начать публиковать в реестре иностранных агентов персональные данные физлиц, получивших этот статус, передает РБК. Предприятия-иноагентов хотят исключить из системы страхования вкладов

Будет публиковаться следующая информация:

— ФИО иностранного агента и его дата рождения;

— ИНН и СНИЛС при наличии;

— основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.

При этом в данных о юридических лицах — иностранных агентах будут публиковаться ИНН, ОГРН, основание и дата включения в реестр.

В то же время в сведениях об иноагентах, действующих без образования юрлица, и "иных объединений лиц" ведомство будет указывать полное наименование организации, ее адрес и ФИО участников.