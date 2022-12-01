Минюст с 1 декабря начнет публиковать персональные данные иноагентов
Минюст начнет публиковать персональные данные иноагентов: даты рождения, ИНН, СНИЛС и другие
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. С 1 декабря в России вступило в силу распоряжение правительства, согласно которому Министерство юстиции должно начать публиковать в реестре иностранных агентов персональные данные физлиц, получивших этот статус, передает РБК.
Будет публиковаться следующая информация:
— ФИО иностранного агента и его дата рождения; — ИНН и СНИЛС при наличии; — основания и дата внесения в реестр/исключения из него с указанием конкретных норм закона.
При этом в данных о юридических лицах — иностранных агентах будут публиковаться ИНН, ОГРН, основание и дата включения в реестр.
В то же время в сведениях об иноагентах, действующих без образования юрлица, и "иных объединений лиц" ведомство будет указывать полное наименование организации, ее адрес и ФИО участников.
https://1prime.ru/society/20221201/839014931.html
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