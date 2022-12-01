БРЮССЕЛЬ, 1 дек – ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на заседании глав МИД ОБСЕ в Польше намерен обсудить "законные возможности" обеспечить оплату восстановления Украины за счет замороженных средств России. Запад может использовать евро для махинаций, заявил Лавров

Двадцать девятое заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ проходит в четверг в польском городе Лодзь. Накануне Европейская комиссия предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами России и их использования для восстановления Украины. По оценкам Еврокомиссии, потери Украины за период конфликта насчитывают порядка 600 миллиардов евро.

"Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Я встречусь сегодня с моими коллегами министрами иностранных дел, причем не только с министрами государств ЕС. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине", — говорится в заявлении Борреля перед началом заседаний в Польше.

По его словам, пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. Для конфискации нужно изучить юридические особенности данного процесса, но "наше предложение уже на столе", отметил Боррель.

Он пояснил, что "мы арестовали почти 20 миллиардов евро олигархов, лиц, поддерживающих Россию". "Мы также контролируем порядка 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центробанка России", — добавил он.

Совет ЕС 28 ноября единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе. Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.

Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.

Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база.

Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.