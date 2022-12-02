МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Япония сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, но в настоящее время не видит перспектив обсуждения этих переговоров в связи с ситуацией на Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в парламенте. Об этом сообщает РИА Новости. В Японии стартовала кампания по энергосбережению

"Отношения Японии и России находятся в очень тяжелом состоянии, и сейчас не та ситуация, в которой можно говорить о перспективах переговоров о мирном договоре", — заявил глава японского правительства.

При этом он подчеркнул, что Токио "сохраняет направление на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора".