МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин регулярно сортирует мусор, столько же не занимаются этим в основном из-за отсутствия контейнеров рядом с домом, свидетельствует исследование "Почта банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне стали больше тратить на домашних животных

Согласно исследованию банка, 32% россиян сортируют мусор, 36% разделяют отходы, но редко, остальные 32% не занимаются этим. Самыми популярными причинами, почему россияне не сортируют мусор, стали: отсутствие раздельных контейнеров или пунктов сбора рядом с домом (66%), уверенность в том, что мусоровоз "все равно скинет в одну кучу" (39%), неудобство от того, что сортированный мусор занимает в доме много места (31%).

При этом лишь 5% уверены, что разделение отходов не поможет экологии.

Из тех, кто занимается разделением мусора, чаще всего сортируют пластик (80%), ртутные градусники и батарейки (70%), стекло (56%), макулатуру (52%), одежду и текстиль (35%), металл и технику (34%).

Большинство участников исследования раскладывают отсортированные отходы по разным контейнерам – таковых среди опрошенных 72%. Почти 40% респондентов отвозят мусор в специальные пункты приема вторсырья, 22% относят на работу или учебу, где есть специальные точки сбора раздельных отходов. И лишь 5% опрошенных заказывают вывоз у компаний, занимающихся вторичной переработкой отходов, выяснили в банке.

В ходе исследования "Почта банк" с 12 по 23 ноября опросил около 1 800 человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов страны.