МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом он заявил в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью. Путин призвал поддержать предприятия людей с ограничениями по здоровью

На мероприятии к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин с просьбой поддерживать не только предприятия, созданные отдельными инвалидами, но и общественными организациями инвалидов, а также сделать индексацию пенсий работающим инвалидам.

"Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать", — сказал Путин.

Президент также заявил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, но 25% работающих инвалидов — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.