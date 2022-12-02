Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Президент Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудит вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом он заявил в ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
На мероприятии к президенту обратился депутат Госдумы Олег Смолин с просьбой поддерживать не только предприятия, созданные отдельными инвалидами, но и общественными организациями инвалидов, а также сделать индексацию пенсий работающим инвалидам.
"Посмотрим по всем этим вопросам, посмотрим обязательно. Это тонкая вещь по работающим инвалидам, я понимаю, о чем вы говорите, в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать", — сказал Путин.
Президент также заявил, что несмотря на преодоление тенденции к увеличению числа неработающих инвалидов, но 25% работающих инвалидов — это низкий показатель. По его словам, нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.
https://1prime.ru/society/20221202/839037777.html
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