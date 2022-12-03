МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В российском законодательстве предусмотрен штраф за ложный вызов полиции, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук. Раскрыта схема, при которой вы отдадите телефонным жуликам все

При этом, по его словам, опасаться этого не стоит, если у того, кто звонит в полиции, есть хоть малейшее подозрение, что недалеко от него совершается преступление.

"Штраф за ложный вызов полиции у нас достаточно символический, он составляет от 1000 до 1500 рублей. Субъективной стороной этого правонарушения является наличие злого умысла. То есть человек должен заведомо знать, что он совершает ложный вызов. А если у него есть малейшие подозрения, что он является косвенным свидетелем преступления, это является основанием для обращения в полицию. Поэтому, даже если у вас есть сомнения, лучше все-таки обратиться в полицию, чем делать вид, будто вас это не касается", – отметил Склянчук.

Он выразил уверенность, что уменьшить количество бытовых преступлений в России помогло бы, в частности, повышение социальной ответственности граждан. По его словам, если бы правоохранительные органы своевременно получали информацию о драках и других ЧП в квартирах, они могли бы эффективнее предотвращать правонарушения на бытовой почве.

"Бытовых преступлений совершается довольно много. Каких-то универсальных рецептов, как уменьшить их число, не существует. Но если вы слышите в соседней квартире крики или звуки борьбы, лучше позвонить в полицию. Все обращения по телефону 112 фиксируются, и если будут поступать систематические жалобы на пьяные драки или крики в квартире, то это может стать основанием для превентивных действий правоохранительных органов. Базовое правило – лучше позвонить, чем не позвонить", – сказал Склянчук.

Вовремя обратившись в полицию, можно спасти чью-то жизнь, подчеркнул он. Сообщать в правоохранительные органы можно не только об опасности, угрожающей человеку, но и о жестоком обращении с животными, продолжил эксперт.

"Таким образом можно спасти не только человека, который подвергся насилию. Бывают ситуации, когда происходит истязание животных. Недавно была введена статья в Уголовный кодекс о жестоком обращении с животными. Поэтому звонить в полицию стоит не только тогда, когда вы слышите из-за стены крики человека, но и в том случае, если, например, скулит собака", – добавил Склянчук.