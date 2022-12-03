РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек — ПРАЙМ. В Камызякском районе Астраханской области взорвалось газовое оборудование в многоэтажном жилом доме, один человек пострадал, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке… В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", — сообщил он в Telegram.

Бабушкин также рассказал, что 114 жителей дома были эвакуированы, при этом 12 из них были отправлены в пункт временного размещения (ПВР), а остальные направились к родственникам.

"Пообщался с жителями дома в ПВР. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан", — сообщил Бабушкин.

Губернатор добавил, что все повреждения дома, если это станет возможным по результатам экспертизы, устранят за счет бюджета.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. "Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района", — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливают причины инцидента и при наличии оснований решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, также заявили в ведомстве.