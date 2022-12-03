МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россияне старше 55 лет с высоким уровнем дохода интересуются жилыми комплексами премиум-класса на 33% чаще молодых, доля пользователей этой категории, задающих вопросы про авиабилеты и путешествия, на 21% больше доли молодежи, говорится в исследовании "Яндекса", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Юрист объяснила, как россиянам оплатят работу в праздники

"Доля взрослых пользователей, интересующихся жилыми комплексами премиум-класса, на 33% больше, чем среди пользователей моложе 55 лет. А доля пользователей с высоким доходом старше 55 лет, задающих поиску вопросы про авиабилеты и путешествия, на 21% больше, чем среди молодежи. Таким образом, старшее поколение зачастую более активно пользуется премиальными товарами и услугами, чем молодые люди", — приводятся в исследовании слова руководителя отдела по взаимодействию с ключевыми партнерами в "Яндексе" Виктора Грязнова.

Специалисты также выяснили, что за последний год количество пользователей старше 55 лет в "Яндексе" увеличилось более чем на 10%. В целом за последние пять лет доля онлайн-пользователей в этой категории выросла на 6%. В компании также отметили, что на данный момент девять из десяти представителей старшего поколения регулярно пользуются интернетом.

По данным опроса, проведенного на "Яндекс Взгляде", почти половина пользователей покупает в сети одежду, обувь и аксессуары, 40% — товары для дома, а 35% — электронику. Однако это не единственный интерес поколения 55+. Эксперты посчитали траты россиян на мебель и технику при переезде

Так, 61% пользователей "Яндекса" данной категории ищут в сети информацию о вкладах, инвестициях, депозитах и страховании. Еще 12% пользователей интересуется товарами и услугами для красоты: декоративной и уходовой косметикой, косметологическими процедурами и спа.

"Как правило, представители поколения бумеров лояльны к брендам и не готовы переключаться на другой продукт, если качество их устраивает. При этом почти половина признает, что о новых брендах они, как правило, узнают из рекламы в интернете. Почти половина хотят, чтобы реклама предлагала нужные им товары и сервисы, а трое из четырех пользователей считают, что реклама должна быть честной", — отмечает Грязнов.

Исследование было основано на поисковых запросах "Яндекса".