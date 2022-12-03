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Умер гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин
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. Ушел из жизни гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. "Скончался в 6 утра в больнице", — заявили в пресс-службе. Валерий... ПРАЙМ, 03.12.2022
общество , новости, валерий шадрин, чеховский фестиваль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Ушел из жизни гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Скончался в 6 утра в больнице", — заявили в пресс-службе.
Валерий Шадрин родился в 1939 году. Он долгое время руководил департаментом культуры Москвы. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", заслуженный деятель искусств РФ (2016 год).
Московский международный театральный фестиваль им. Чехова был основан в 1992 году и является одним из главных театральных форумов в мире.