МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мобилизация в России закончена и никакой новой информации о ней нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия не примет потолок цен на нефть, заявили в Кремле

"Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", — пояснил он журналистам.