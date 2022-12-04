МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до шести, четверо пострадавших госпитализированы, сообщает МЧС России.

Около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске в ХМАО произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. СК сообщал о гибели четырех человек.

"По состоянию на 19:00 (мск) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб по проведению спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что жильцы дома эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, идет поэтажная проверка, разбор завалов и тушение пожара.