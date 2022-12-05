Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Путин подписал закон о ежемесячной выплате на ребенка из средств материнского капитала
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в стране право на ежемесячную выплату из средств маткапитала в случае, когда среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ.
Согласно документу, средства или часть средств материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут быть направлены на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном субъекте РФ.
При этом, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
https://1prime.ru/society/20221205/839058435.html
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