МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в стране право на ежемесячную выплату из средств маткапитала в случае, когда среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ. Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Согласно документу, средства или часть средств материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут быть направлены на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном субъекте РФ.

При этом, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Такая выплата может быть назначена на каждого ребенка.

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.