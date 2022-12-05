Госдума рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ 6 декабря
Госдума рассмотрит 6 декабря во втором чтении проект о повышении МРОТ до 16 242 рублей
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума во вторник, 6 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
"Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля…Предусматривается рост на 6,3%", — сказал он.
Ранее комитет Госдумы по социальной политике одобрил ко второму чтению правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля.
Правительство отмечало, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.
https://1prime.ru/society/20221205/839061687.html
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