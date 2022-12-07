МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где в числе других тем обсудят вопросы правозащитного содействия проведения специальной военной операции, интеграции новых субъектов, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поручил облегчить процедуру банкротства россиян

В сообщении говорится, что члены совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности, о различных аспектах правозащитного содействия проведению специальной военной операции и интеграции новых субъектов федерации, о гармонизации экономического законодательства, о положении медработников, об адвокатской деятельности. Также, как сообщили в пресс-службе, в ходе заседания пройдёт обмен мнениями между президентом и членами СПЧ по вопросам, касающимся деятельности совета.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне встречи сообщил, что никакого стоп-листа по вопросам у правозащитников нет и быть не может.

О встрече Путина с членами СПЧ в онлайн-режиме РИА Новости сообщал правозащитник Александр Брод, позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что идет подготовка к встрече.

Заседание членов СПЧ с президентом состоится после частичного обновления состава совета, Путин выпустил соответствующий указ 17 ноября. Среди новых членов — ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, журналист Александр Коц, сопредседатель всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, а также президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

На встрече члены СПЧ планируют поднять вопросы, связанные со специальной военной операцией и частичной мобилизацией. Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сообщал РИА Новости, что среди тем встречи с президентом будут также вопросы прав мобилизованных и забота об их семьях. Эти вопросы, по данным правозащитников, будут первостепенными на заседании.

Член совета Александр Брод сообщил, что хочет обсудить на встрече с Путиным поддержку приграничных с зоной специальной военной операции территорий. Он заявил, что предложит разработать федеральный закон о дополнительной поддержке указанных регионов, поскольку там требуется восстановление жилья, специальных объектов, а также нуждаются в помощи пострадавшие. Кроме того, член СПЧ затронет вопросы правосудия, о необходимости повышать квалификацию судейского конкурса, а также о создании наднационального органа, аналогичного ЕСПЧ.

О том, что вопрос создания наднационального судебного в рамках СНГ может быть поднят на встрече с Путиным, сообщала и другой член совета Ева Меркачева. По ее словам, для создания такого суда нужна "серьезная законодательная база" и необходимо учесть "особенности разного рода".

Также среди тем, которые хочет затронуть Брод, может стать проблема русофобии за рубежом. По словам Брода, дискриминация россиян требует "закрепления законодательных актов" и дополнительных мер реагирования.

Член СПЧ Ян Власов, который впервые будет участвовать в заседании с Путиным, хочет поднять вопросы заработной платы врачей и подготовки медицинских кадров в вузах. По его словам, базовый оклад медиков во всех регионах должен быть одинаковым, но могут отличаться региональные надбавки. Также член СПЧ хочет обратить внимание на проблему качества подготовки кадров. Свои тезисы подготовила и Ольга Демичева, которая была включена в состав СПЧ месяцем ранее.

По словам ответственного секретаря СПЧ Александра Точенова, на встрече будут предложения и по другим актуальным темам, например, ресоциализация заключённых и граждан, вышедших на свободу после отбытия срока наказания, сохранность персональных данных, поддержка НКО и другое.