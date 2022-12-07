Согласно результатам опроса, 47% респондентов — "почти половина американцев" — считают, что США должны подтолкнуть Украину к мирному урегулированию конфликта как можно скорее".
При этом 29% опрошенных высказались за полный от финансовой и военной поддержки Украины, а 27% респондентов считают, что США должны отправить на Украину войска.
Количество американцев, которые выступают за то, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", упало с 58% в июле до 48% в декабре.
Наиболее значительно, по данным исследования, упала поддержка Украины со стороны республиканцев. Число членов партии, выступающих за активное военное финансирование Украины, сократилось с 80% в мае до 55% в декабре.
https://1prime.ru/society/20221207/839078353.html
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