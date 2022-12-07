МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Уровень поддержки Соединенными Штатами Украины снизился до 48%, говорится в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs. Власти США сочли экспортные ограничения против России эффективными

Согласно результатам опроса, 47% респондентов — "почти половина американцев" — считают, что США должны подтолкнуть Украину к мирному урегулированию конфликта как можно скорее".

При этом 29% опрошенных высказались за полный от финансовой и военной поддержки Украины, а 27% респондентов считают, что США должны отправить на Украину войска.

Количество американцев, которые выступают за то, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", упало с 58% в июле до 48% в декабре.

Наиболее значительно, по данным исследования, упала поддержка Украины со стороны республиканцев. Число членов партии, выступающих за активное военное финансирование Украины, сократилось с 80% в мае до 55% в декабре.