МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В МИД озвучили ответ России Евросоюзу на девятый пакет санкций

"Если и когда американцы дозреют до возобновления (диалога по стратегической стабильности), мы будем готовы", — сказал он в интервью "Известиям".

Рябков подчеркнул, что односторонние уступки со стороны России исключены. "За ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются. Это не опция, это даже не рассматривается", — заключил замглавы МИД РФ.