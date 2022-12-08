МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится. В Госдепе США назвали "оптимальный вариант" завершения конфликта на Украине

"Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", — отметил он в видеообращении для издания Politico.

Издание назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.