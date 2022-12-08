МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Возврат денег жертвам мошенников реально запустить в досудебном порядке, для этого нужно лишь дополнить "антиотмывочный закон", при этом важно не допустить лазеек, которыми могут воспользоваться недобросовестные граждане, заявила РИА Новости директор фонда "За права заёмщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Эксперт отметила рост числа атак телефонных мошенников на россиян

В среду президент РФ Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифры и МВД выработать общий подход по возврату денег жертвам финансовых мошенников.

"Решать вопрос возврата денег, похищенных мошенниками со счетов граждан с помощью методов социальной инженерии, на наш взгляд, вполне реально в досудебном порядке, для чего потребуется лишь дополнение к федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — заявила Лазарева.

По ее словам, если регламентировать изменениями в "антиотмывочный" закон взаимодействие между службами безопасности банков и оперативный информационный обмен с МВД, то сам инструмент возврата денег станет достаточно простой операцией. "На наш взгляд, этот механизм должен выглядеть так: когда человек понял, что стал жертвой мошенника, он обращается в свой банк и заявляет об этом, блокируя при этом свой счет в три минуты, чтобы остановить хищение средств", — отметила эксперт.

При этом банк пострадавшего может связаться с кредитной организацией, куда ушли средства, для проверки счета получателя. Если обнаружатся необъяснимые многочисленные переводы, то уже по закону есть основания блокировать этот счет, пояснила Лазарева. Причем для разблокировки сам держатель счета должен объяснить операции, вызывающие подозрение. Если же он этого не делает, то это и есть основание считать его дропом, привлекать к ответственности и возвращать все поступившие средства на счета отправителей, добавила она.

Безусловно, по словам Лазаревой, возможны и злоупотребления со стороны граждан: например, кто-то захочет отомстить бывшей жене или неприятному соседу и позвонит в банк с заявлением о мошенничестве. Но и эту ситуацию можно будет разрешить, если обязать пострадавшего обратиться в правоохранительные органы и свой банк лично с заявлением в течение, например, двух-трёх дней с момента атаки, добавила она.

"В случае, если в ходе проверки службы безопасности банка получателя выяснится, что это просто наговор, заявитель будет нести ответственность и компенсировать все затраты банкам, а также получит уголовное или административное наказание за дачу ложных показаний и клевету", — заключила Лазарева.