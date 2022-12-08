МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, заявило посольство РФ в Вашингтоне. США ввели санкции против российских компаний за угрозу нацбезопасности

США ранее ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов Штатов. Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.

Как говорится в комментарии посольства, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это "очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд". "В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу", — отметили в посольстве.

"Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — подчеркнула дипмиссия.

В посольстве также отметили "пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес". "Как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры. Ровно так и происходит в результате нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок", — говорится в сообщении.