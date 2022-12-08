Посольство России: американские санкции не заставят Москву отказаться от своего курса
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
США ранее ввели экспортные ограничения против 24 компаний, включая 10 юридических лиц из РФ, за действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов Штатов. Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.
Как говорится в комментарии посольства, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это "очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд". "В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу", — отметили в посольстве.
"Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — подчеркнула дипмиссия.
В посольстве также отметили "пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес". "Как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры. Ровно так и происходит в результате нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20221208/839093044.html