МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сетевые ресурсы начали предлагать помощь с оформлением ссуд гражданам с плохой кредитной историей, сообщают "Известия". Киберэксперт раскрыл, как мошенники перехватывают звонки и СМС

На одном из таких ресурсов, с которым ознакомилось издание, обещается заем до 8 миллионов рублей по сниженной ставке 4,4% годовых, невзирая на текущие просрочки и кредитную нагрузку заемщика. При этом заемщик должен предоставить обеспечение по кредиту и подтвердить доход.

Связавшись с контактным лицом, указанным на сайте, сотрудники "Известий" узнали, что для подтверждения дохода заемщика "проведут по банку в качестве зарплатного клиента", оформив банковскую карту, на которую в последние полгода якобы регулярно начислялась зарплата.

При этом у заемщиков просят предоставить копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ, а затем требуется предоставить фотографию паспорта, СНИЛС и ИНН. После этого, как обещают на сайте, гражданин сможет получить деньги.

Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева предупреждает, что "паспортные данные чаще всего используются для серийного оформления подложных онлайн-займов, номер СНИЛС облегчает возможность доступа к аккаунтам без двойной аутентификации на портале Госуслуг и даже получения доступа к пенсионным накоплениям".