Бастрыкин раскрыл статистику по делам о коррупции за 11 лет
Бастрыкин: за 11 лет Следком привлек к ответственности за коррупцию 72 тысячи должностных лиц
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ", — сказал Бастрыкин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/society/20221208/839093560.html
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