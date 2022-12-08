МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Бастрыкин рассказал о коррупции в "оборонке"

Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

"Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК РФ", — сказал Бастрыкин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.