Times: семья президента ОАЭ с состоянием в 300 миллиардов долларов стала богатейшей в мире
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Британская газета The Times опубликовала рейтинг богатейших семей мира.
На первом месте оказалась семья главы ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. На сегодняшний день состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В материале сообщается, что основу капитала семьи президента Эмиратов весьма предсказуемо составили доходы от продажи энергоресурсов. Свою роль сыграла и грамотная инвестполитика — вкладывание средств в компании и покупка недвижимости.
Издание напомнило, что семье президента ОАЭ также принадлежит Royal Group — компания, в которой заняты почти 30 тысяч человек в различных сферах, начиная от финансов и до робототехники. Аль Нахайяны владеют долями в одном из самых популярных футбольных клубов мира "Манчестер Сити", в компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, и даже в модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.
Вторую строчку в рейтинге занимают владельцы сети магазинов Walmart из Америки, американская семья Уолтон. Их состояние оценивается в 224,5 миллиарда долларов. В топ-5 богатейших семей мира вошли также семья Марс (160 миллиардов долларов), владельцы одноименной кондитерской компании, Кохи (128,8 миллиардов долларов), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, а также королевская семья Саудовской Аравии (105 миллиардов долларов).
https://1prime.ru/society/20221208/839100022.html