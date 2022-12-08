МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Британская газета The Times опубликовала рейтинг богатейших семей мира. "За чертой бедности". Названы страны, внешний долг которых удвоился

На первом месте оказалась семья главы ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. На сегодняшний день состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В материале сообщается, что основу капитала семьи президента Эмиратов весьма предсказуемо составили доходы от продажи энергоресурсов. Свою роль сыграла и грамотная инвестполитика — вкладывание средств в компании и покупка недвижимости.

Издание напомнило, что семье президента ОАЭ также принадлежит Royal Group — компания, в которой заняты почти 30 тысяч человек в различных сферах, начиная от финансов и до робототехники. Аль Нахайяны владеют долями в одном из самых популярных футбольных клубов мира "Манчестер Сити", в компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, и даже в модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

Вторую строчку в рейтинге занимают владельцы сети магазинов Walmart из Америки, американская семья Уолтон. Их состояние оценивается в 224,5 миллиарда долларов. В топ-5 богатейших семей мира вошли также семья Марс (160 миллиардов долларов), владельцы одноименной кондитерской компании, Кохи (128,8 миллиардов долларов), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, а также королевская семья Саудовской Аравии (105 миллиардов долларов).