МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил ход строительства будущего кампуса для проживания в детском технопарке образовательного кластера в Долгопрудном. Естественнонаучный кластер на базе физтех-лицея им. П.Л.Капицы начнет работу в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

"Сегодня мы посмотрели, как продвигается строительство объектов второй очереди. Их мы должны открыть к новому учебному году. Кампус на 200 мест готов на 80%. Он позволит размещать талантливых ребят, которые будут приезжать в наш технопарк со всей страны. Что касается самого технопарка — готовность почти 50%. Это сердце нашего кластера, и мы стараемся, чтобы каждая деталь — от интерьера до технического оснащения — соответствовала самым высоким стандартам", — сказал Воробьев.

Образовательный кластер естественно-научного направления строится с конца прошлого года по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Первый этап уже завершен, в рамках второго — строится кампус для проживания учащихся на 200 человек и детский технопарк, рассчитанный на 500 постоянных мест и 1000 посетителей.

Образовательный кластер в Долгопрудном будет принимать одаренных детей, имеющим предрасположенность к естественным и точным наукам из Подмосковья, Москвы и других регионов нашей страны по сменам, каждая — 2-3 недели. Предполагаемая мощность технопарка — 1,5 тысячи учеников 5-11 классов в год.