МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Смертность в России в октябре снизилась на 41,2% в годовом выражении, рождаемость — на 10,7%, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в октябре умерли 145,4 тысячи человек против почти 247,2 тысячи в октябре прошлого года. Родились в октябре 107,2 тысячи младенцев против 120 тысяч в октябре 2021 года.

Число умерших за январь-октябрь также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 19,2% (почти 1,6 миллиона человек против 1,97 миллиона человек). Рождаемость за десять месяцев текущего года снизилась на 6,7% год к году (за 10 месяцев 2022 года на свет появилось 1,09 миллиона человек против 1,17 миллиона за аналогичный период 2021 года).

Таким образом, естественная убыль населения России за январь-октябрь текущего года составила 501,6 тысячи человек против 802,7 тысячи человек за январь-октябрь 2021 года (снижение более чем на 37% в годовом выражении).