МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Вице-президент Европарламента Ева Кайли была задержана для допроса в рамках дела о взятках со стороны Катара, который пытался "повлиять на экономические и политические решения Европейского парламента", передали Agence France-Presse и бельгийский портал Knack. В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО

Как уточняют СМИ, Кайли является одним из 14-ти вице-президентов Европарламента. Она представляет Грецию и отвечает за связи с Ближним Востоком.

Сообщается, что в ее доме в Брюсселе провели обыски. При этом СМИ напоминают, что днем ранее в рамках этого коррупционного дела уже были задержаны четыре человека, которые, по информации бельгийской прокуратуры, были или гражданами Италии, или родом оттуда. В их числе, как узнали журналисты, итальянский социалист и бывший член Европарламента (с 2004 по 2019 годы).

Все задержанные подозреваются в получении взяток деньгами или "дорогими подарками".