В правительство внесли проект о системах здравоохранения новых регионов
В правительство внесли законопроект об интеграции систем здравоохранения новых регионов
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БЕЛОРУССИЯ, 10 дек — ПРАЙМ. Законопроект, который позволит интегрировать системы здравоохранения новых территорий, внесен в правительство, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", —заявил он журналистам в рамках пресс-подхода на совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.
Мурашко также рассказал, что Госдума планирует завершить в 2022 году все процедуры по принятию этого законопроекта.
https://1prime.ru/society/20221210/839125738.html
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