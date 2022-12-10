БЕЛОРУССИЯ, 10 дек — ПРАЙМ. Законопроект, который позволит интегрировать системы здравоохранения новых территорий, внесен в правительство, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мантуров: для новых регионов необходимо создать программы развития

"Да, он подготовлен, внесен в правительство. Соответственно в ближайшее время будет внесен в Государственную думу", —заявил он журналистам в рамках пресс-подхода на совместной коллегии министерств здравоохранения РФ и Белоруссии.

Мурашко также рассказал, что Госдума планирует завершить в 2022 году все процедуры по принятию этого законопроекта.