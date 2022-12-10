КАИР, 10 дек — ПРАЙМ. Возвращенный в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал интервью RT, что в ходе судебного заседания в США судья называла его деятельность обычной для бизнесмена. Виктор Бут поделился планами на ближайшее будущее

"Нормальный человек может подумать — зачем весь этот цирк, ведь ничего и не было… Даже на суде судья сказала, что извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал", — заявил он.

Бут добавил, что в рамках сделки по признанию вины ему предлагали 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения, но он отказался.

Также он поделился своими планами на будущее. Бут заявил, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми и снегом.

"Я, наверное, пока думаю, наслаждаюсь этим счастьем — быть с моими любимыми, быть в родной стране, наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы", — сказал он.

Россиянин планирует пройти медицинские обследования и лечение, в том числе, зубов, так как, по его словам, в американской тюрьме зубы только вырывают, а врача, которая их лечила, уволили.

Кроме того, Бут выразил мнение, что происходящее на Западе является "самоубийством цивилизации". Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер

"То, что происходит на Западе — это просто самоубийство цивилизации. Если это самоубийство не будет предотвращено хотя бы вот на территории незападного мира, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете. И это идет, наверное, по всем направлениям, это и наркотики, это и… ЛГБТ", — пояснил он.

Комментируя ситуацию в Африке, Бут заявил, что не ожидает конфликта США и России из-за противостояния Восток-Запад на этом континенте.

"Я не думаю, что это будет столкновение теперь России и США. Сейчас все-таки Африка сама просыпается. Она сама начинает этот процесс двигать. Мы уже не задаем и не говорим "вот вам модель, вы должны так сделать". Мы просто слушаем и должны им помогать", — добавил он.

По словам Бута, агенты США обращались с ним достаточно вежливо в день обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. По его словам, маршалы обращались к нему по имени. При этом из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, при нем были лишь российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне. Южная Корея призвала Евросоюз противостоять экономической политике США

"Очень вежливо. Более того, в самолете (из Вашингтона — ред.) агент снял наручники", — сообщил Бут.

По его словам, во время обмена он пожелал Грайнер удачи, она ответила и протянула руку. Бут отметил, что Грайнер была позитивно настроена.

Россиянин выразил благодарность за свое освобождение всем, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.

Бут был заключен в тюрьму в США на 25 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Он был освобожден из тюрьмы в четверг после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.