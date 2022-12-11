МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Покупатель не всегда обязан предъявлять чек, когда решил вернуть товар в магазин, рассказал в эфире радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Товаровед назвала “золотые полки” в магазинах, которых лучше избегать

Он напомнил, что отношения покупателя с продавцом регулируются законом "О защите прав потребителей". Согласно ему, приобретенную вещь покупатель вправе возвратить, если она ему не подошла. При этом продавец обычно требует чек, однако на самом деле его наличие не обязательно, если факт оплаты покупки в магазине можно подтвердить как-то иначе, отметил Егармин.

"Предъявление чека – это самый простой и самый надежный способ вступить в отношения с продавцом по поводу реализации права на возврат товара. Цифровой чек из приложения, если покупка была оплачена по безналу, тоже вполне подойдет. На чеке – бумажном или цифровом – содержится вся необходимая фискальная информация. Однако приобретение товара в конкретном магазине можно доказать и другими способами, включая свидетеля, который может подтвердить, что покупка была совершена в данном магазине", — объяснил эксперт.

Есть категории товаров, которые обмену и возврату не подлежат, добавил он. Это средства личной гигиены, нижнее белье и лекарства. "Почему? Это вещи сугубо персонифицированные, трудно проверить, были ли они в употреблении, изменились ли их потребительские свойства. Все остальное, за исключением этого перечня, можно обменять на тех условиях, которые содержатся в законодательстве. Для интернет-магазинов одни сроки и условия, для обычных магазинов – немножко другие процедуры, но в целом они друг друга повторяют", – рассказал Егармин.

Продавец может пойти навстречу покупателю и согласиться на возврат, например, лекарственного средства, но только в одном случае.

"Вы заплатили и вдруг выяснили, что это не то, дозировка не та, производитель не тот. Продавец видит, что товар не был вынесен за пределы аптеки. В этом случае, как правило, он идет навстречу и разрешает товар поменять. Сопутствующие товары, купленные в аптеке, например, костыли, вполне можно рассматривать как обычный товар, который допускается возвращать или обменивать", – уточнил эксперт.