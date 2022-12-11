МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. На поддержку многодетных семей дополнительно выделено более 362,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительство РФ. Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

"Правительство дополнительно выделило более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок", — сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале кабмина.

Пресс-служба уточнила, что размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата проложена после рождения третьего или последующего ребенка и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года.

В кабмине также отметили, что решение принято в связи с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.