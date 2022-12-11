МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В воскресенье на 94-м году жизни скончался советский разведчик Георгий Санников, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", — сказал он.

Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего.

Он обучался в Киевской спецшколе ВВС в 1944-1947 годах. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко и был направлен в органы госезопасности УССР.

Санников принимал участие в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и спецслужбы Запада.

Согласно информации на сайте СВР, после учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 гг.), он два раза направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину. С 1977 года в отставке.

Санников являлся членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.

В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война…" о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.