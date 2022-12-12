Продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года
Глава Минздрава Мурашко заявил, что продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. С конца 2021 года продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года, а к концу 2022 года она может стать еще чуть выше, заявил на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.
Мурашко добавил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.
https://1prime.ru/society/20221212/839133920.html
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