МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. С конца 2021 года продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года, а к концу 2022 года она может стать еще чуть выше, заявил на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Покупатели в аптеке

Россияне увеличили расходы на противовирусные препараты за две недели

"Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.

Мурашко добавил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.