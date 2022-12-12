МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. С конца 2021 года продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года, а к концу 2022 года она может стать еще чуть выше, заявил на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Россияне увеличили расходы на противовирусные препараты за две недели

"Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года, мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.

Мурашко добавил, что Россия вышла на устойчивую траекторию по снижению смертности, показатели уже ниже, чем в 2019 году.