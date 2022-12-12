Лукашенко потребовал от чиновников не ждать, "пока рубанет президент"
Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и не ждать, "пока рубанет президент"
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МИНСК, 12 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на кадровом совещании в понедельник потребовал от чиновников страны действовать без волокиты, не дожидаясь, "пока рубанет президент".
Белорусский лидер призвал ни в коем случае не забывать уроки прошлых лет. "Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так… пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет", — процитировало слова Лукашенко агентство Белта.
Он также привел негативный пример — проблемы с жильем для многодетных семей в микрорайоне Сокол в Минске, где только после его личного вмешательства они были решены. Лукашенко потребовал от чиновников неукоснительной дисциплины и контроля за выполнением принятых решений.
https://1prime.ru/society/20221212/839139787.html
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