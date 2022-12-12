МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Проведение большой пресс-конференции президента России Владимира Путина не планируется до Нового года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков рассказал о планируемом ответе России на потолок цен на нефть

"Да, до Нового года не будет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что Путин будет иметь возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула. "Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок", — пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков сообщил, что в этом году в Кремле не будет новогоднего приема.

"В этом году не будет", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что дату традиционной большой пресс-конференции президента определят после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию.