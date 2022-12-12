Кремль не будет проводить большую пресс-конференцию Путина до Нового года
Песков заявил, что проводить большую пресс-конференцию Путина до Нового года не планируют
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Проведение большой пресс-конференции президента России Владимира Путина не планируется до Нового года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, до Нового года не будет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что Путин будет иметь возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула. "Как, собственно, делает это регулярно, в том числе и в ходе зарубежных поездок", — пояснил пресс-секретарь.
Кроме того, Песков сообщил, что в этом году в Кремле не будет новогоднего приема.
"В этом году не будет", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков сообщал, что дату традиционной большой пресс-конференции президента определят после того, как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию.
https://1prime.ru/society/20221212/839140257.html
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