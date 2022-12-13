Власти опровергли информацию о росте платежей за ЖКХ из-за счетчиков
В аппарате Чернышенко опровергли сообщения о росте платежей за ЖКХ из-за "умных" счетчиков
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко опровергли увеличение платежей за ЖКХ из-за "умных" счетчиков — там заявили, что их использование, напротив, приведет к снижению стоимости услуг.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По данным издания, Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.
"Развитие системы "умных" приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий", — сообщили журналистам в аппарате Чернышенко.
"Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием "умных" счетчиков", — добавили там.
https://1prime.ru/society/20221213/839146341.html
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