МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Прежде всего новую строку в платежных документах за ЖКХ, касающуюся оплаты "умных" счетчиков, могут ввести для людей, проживающих в новостройках, сообщила РИА Недвижимость зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Власти опровергли информацию о росте платежей за ЖКХ из-за счетчиков

По ее словам, нововведение коснется только тех домов, в которых уже есть "умные" счетчики, включенные в состав общедомового имущества. Включать такую строку в документы для тех домов, у которых этой системы нет, по ее мнению, бессмысленно.

"То есть речь идет о домах-новостройках, там, где они уже установлены. В старых домах их установить тоже такая возможность есть, но только если собственники приняли решение и готовы за эти системы доплатить", — пояснила она.

Депутат также отметила, что процесс включения в платежки новой строки будет поэтапным, а сложностей с реализацией данной инициативы нет.

Ранее газета "Известия" сообщила, что установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. При этом в аппарате вице-премьера сообщили журналистам, что платежи за ЖКХ из-за "умных" счетчиков не вырастут.