В Минтруде заявили о сокращении роста реальных доходов россиян
Замглавы Минтруда Баталина: рост реальных доходов россиян сокращается с 2016 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. С 2016 года продолжается снижение роста реальных располагаемых доходов россиян и это влияет на финансовое положение семей, заявила на заседании правления Союза женщин России первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"С 2016 года у нас, к сожалению, продолжается снижение роста реальных располагаемых доходов, что, разумеется, влияет на устойчивость финансового положения семей, на их уверенность и возможность строить долгосрочные планы", — сказала она.
Она также добавила, некоторые семьи при этом традиционно настроены на рождение большого количества детей и для них сокращение реальных доходов не так значимо, но для значительного количества родителей он имеет значение.
https://1prime.ru/society/20221213/839150182.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.