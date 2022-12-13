МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. С 2016 года продолжается снижение роста реальных располагаемых доходов россиян и это влияет на финансовое положение семей, заявила на заседании правления Союза женщин России первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Россиянам дали совет, как распорядиться тринадцатой зарплатой

"С 2016 года у нас, к сожалению, продолжается снижение роста реальных располагаемых доходов, что, разумеется, влияет на устойчивость финансового положения семей, на их уверенность и возможность строить долгосрочные планы", — сказала она.

Она также добавила, некоторые семьи при этом традиционно настроены на рождение большого количества детей и для них сокращение реальных доходов не так значимо, но для значительного количества родителей он имеет значение.