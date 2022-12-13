МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Количество женщин детородного возраста начнет незначительно расти после 2026 года, заявила на заседании правления Союза женщин России первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, ссылаясь на данные Росстата. Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

По ее словам, за последние 10 лет численность женщин в возрасте 20-29 лет уменьшилась почти на 40%, или на 4,6 миллиона, и составила на 1 января 2022 года 7,2 миллиона человек.

"По прогнозу Росстата, эта тенденция сохранится — такого снижения количества молодых женщин детородного возраста — до 2026 года вплоть и после этого начнется незначительный рост численности данной возрастной, и к 2031 году количество этих женщин составит всего 7,8 миллиона человек", — сказала замминистра.

Баталина добавила, что параллельно с этим претерпевает изменения и возрастная модель рождаемости. Это связано с трансформацией жизненного цикла, в частности, с увеличением периода получения образования, желанием реализовать себя в профессиональной сфере, обеспечить карьерный рост и финансовую самостоятельность. Изменение приводит к постепенному увеличению среднего возраста материнства.

"Сегодня средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет почти 26 лет, при рождении второго 1 почти 30 лет, и третьего ребенка — 32 года", — пояснила она.

Замминистра также рассказала о сокращении интенсивности рождения первых и вторых детей. По ее словам, за последние пять лет суммарный коэффициент первых рождений снизился почти на 20%, а вторых — на 23%. При этом устойчиво растет рождаемость третьих и последующих детей. За пять лет суммарный коэффициент рождаемости таких детей вырос почти на 16%.