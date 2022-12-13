МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. На включение новой строки за "умные" счетчики в платежные документы за ЖКХ может потребовать до пяти лет, считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В Госдуме рассказали, у кого появится новая строка в платежках за ЖКХ

"Реализация данной инициативы может занять от трех до пяти лет, поскольку есть объективные ограничения с уже установленными приборами учета, выпуском новой продукции с учетом импортозамещения. Новая строка также появится не скоро, поскольку нужно будет увязать ряд формальностей, связанных с формулировками в плане сервисных услуг", — сказал он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что установку, замену и обслуживание "умных" счетчиков в России могут включить в платежные документы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такую меру поручил проработать Минстрою вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. При этом в аппарате вице-премьера сообщили журналистам, что платежи за ЖКХ из-за "умных" счетчиков не вырастут.