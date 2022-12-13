В Кремле опровергли сообщения о дате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле назвали сообщение о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря неправильным
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Информация о том, что президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 27 декабря является неправильной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это неправильное сообщение", — сказал он.
Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что возможная дата послания Путина Федеральному Собранию — 27 декабря.
В Кремле ранее сообщали, что Путин должен обратиться с посланием до конца года. На этой неделе Песков рассказал журналистам, что Кремль "будет ориентировать" по дате послания главы государства.
https://1prime.ru/society/20221213/839152253.html
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