МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Информация о том, что президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию 27 декабря является неправильной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кремль не будет проводить большую пресс-конференцию Путина до Нового года

"Нет, это неправильное сообщение", — сказал он.

Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что возможная дата послания Путина Федеральному Собранию — 27 декабря.

В Кремле ранее сообщали, что Путин должен обратиться с посланием до конца года. На этой неделе Песков рассказал журналистам, что Кремль "будет ориентировать" по дате послания главы государства.