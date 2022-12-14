МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Темп роста цен на картофель на неделе с 6 по 12 декабря ускорился, снова подорожали яблоки, а огурцы — заметно меньше, и в целом прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился, следует из данных Росстата. Продукты в России продолжили дорожать в ноябре

Согласно данным статведомства, картофель на отчетной неделе подорожал на 1,12% против прибавки в 0,54% за период с 29 ноября по 5 декабря, средняя цена яблок выросла на 1,55% против снижения на 0,92% за предыдущий отчетный период. В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил в среднем 2,7%, неделей ранее — 2,9%.

В частности, капуста стала дороже на 1,63% (ранее — на 2,38%), лук — на 1,67% (ранее — на 1,61%), свекла — на 2,78% (до этого — на 2,75%). Цена на помидоры на отчетной неделе стала выше на 1,26% против 0,98% на предыдущей, а рост цен на огурцы замедлился сразу до 8,21% с 14,16%.