Росалкогольрегулирование: продажи водки в России в 2022 году выросли на шесть процентов
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж водки в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,845 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев вырос на 3,4%, до 193,323 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-ноябре увеличились на 52,9%, до 13,568 миллиона дал.
Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,6%, до 48,192 миллиона, при этом ликерных вин — на 144,5%, до 655,2 тысяч дал, а шампанских и игристых — на 8,5%, до 14,9 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 4,5%, до 11,056 миллиона дал.
https://1prime.ru/society/20221215/839190237.html