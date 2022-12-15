МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж водки в России за период с января по ноябрь 2022 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,845 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

При этом, по данным ведомства, объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев вырос на 3,4%, до 193,323 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции в январе-ноябре увеличились на 52,9%, до 13,568 миллиона дал.

Кроме того, продажи виноградных вин выросли на 0,6%, до 48,192 миллиона, при этом ликерных вин — на 144,5%, до 655,2 тысяч дал, а шампанских и игристых — на 8,5%, до 14,9 миллиона. Объем продаж коньяка увеличился на 4,5%, до 11,056 миллиона дал.