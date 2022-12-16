МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Австрия, Германия и Италия оказались в числе 50 стран, которые проголосовали против российской резолюции в Генассамблее ООН, осуждающей героизацию нацизма. Об этом сообщает РИА Новости. В ООН рассказали о работе по возобновлению экспорта российского аммиака

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. "За" проголосовали 120 государств, "против" — 50, воздержались — 10.

В числе противников резолюции выступили Германия, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.

Воздержались Афганистан, Эквадор, Мьянма, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа, Швейцария и Турция.