МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совебеза ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, который транслировался в YouTube. В ООН назвали расширение зерновой сделки маловероятным

Однако в настоящий момент Вашингтон, по словам Жан-Пьер, не видит такой возможности, в связи с чем Соединенные Штаты продолжат добиваться изоляции России на всех международных площадках.

"Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. Но к сожалению, мы не видим возможности изменить устав ООН", — заявила представительница Белого дома.