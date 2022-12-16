В Белом доме прокомментировали вопрос исключения России из Совбеза ООН
Белый дом: США хотели бы добиться исключения России из Совбеза ООН, но не имеют такой возможности
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совебеза ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, который транслировался в YouTube.
Однако в настоящий момент Вашингтон, по словам Жан-Пьер, не видит такой возможности, в связи с чем Соединенные Штаты продолжат добиваться изоляции России на всех международных площадках.
"Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. Но к сожалению, мы не видим возможности изменить устав ООН", — заявила представительница Белого дома.
https://1prime.ru/society/20221216/839193552.html
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