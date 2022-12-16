МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Суд принял решение о предварительном заключении на 18 месяцев для экс-президента Перу Педро Кастильо по делу о мятеже, следует из постановления суда. Верховный суд поддержал арест активов экс-топов Мастер-банка

"Экс-президент Педро Кастильо приговаривается к 18 месяцам предварительного заключения по делу о мятеже", — говорится в решении.

Суд посчитал, что если Кастильо останется на свободе, есть большой риск его побега ввиду обсуждения с Мексикой возможности получения политического убежища.

Ранее мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что Кастильо после вынесения импичмента обратился к Мексике с просьбой о политическом убежище. МИД Мексики сообщал, что начал консультации с Перу об убежище для экс-президента.

Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны, предложив провести досрочные выборы президента в 2024 году.