Архивы США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди
Национальные архивы США рассекретили около 13 тысяч документов об убийстве Джона Кеннеди
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Национальные архивы США опубликовали без малого 13 тысяч документов об убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили архивисты, после публикации указанного пакета документов нерассекреченными остались менее 3% материалов на эту тему.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что в соответствии с меморандумом Байдена Национальные архивы опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди".
В ведомстве подчеркнули, что коллекция материалов об убийстве Кеннеди насчитывает около пяти миллионов страниц, из которых более 97% на сегодняшний день уже находятся в открытом доступе.
https://1prime.ru/society/20221216/839194125.html
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