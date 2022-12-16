МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Национальные архивы США опубликовали без малого 13 тысяч документов об убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщает РИА Новости. В Швеции опубликовали первые кадры повреждений "Северного потока"

Как заявили архивисты, после публикации указанного пакета документов нерассекреченными остались менее 3% материалов на эту тему.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что в соответствии с меморандумом Байдена Национальные архивы опубликовали 12 879 документов с впервые раскрытой информацией, подпадающей под действие закона 1992 года "О коллекции записей относительно убийства президента Джона Ф. Кеннеди".

В ведомстве подчеркнули, что коллекция материалов об убийстве Кеннеди насчитывает около пяти миллионов страниц, из которых более 97% на сегодняшний день уже находятся в открытом доступе.