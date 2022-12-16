МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российское правительство выделит дополнительные средства чтобы помочь многодетным семьям оплатить ипотечные кредиты, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Путин заявил об увеличении пособия для беременных

В ходе заседания кабмина он сообщил, что в ближайшее время на эти цели направят 8,5 миллиарда рублей. За счет таких выплат граждане смогут погасить ипотеку частично или полностью, и, следовательно, снизить расходы на покупку недвижимости.

Как ожидается, мера позволит улучшить жилищные условия россиян.

Мишутин напомнил что многодетные семьи в России уже получают специальные выплаты на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Программа действует на протяжении трех лет и пользуется высоким спросом, отметил глава правительства.

Для получения выплаты ипотечный кредит необходимо оформить до 1 июля 2024 года.